parte campagna adozioni nei canili, “apri il cancello”

“Tu puoi farlo #apriilcancello”.

Questo il nome della campagna social per invitare all’adozione responsabile anche in questo periodo di feste, ricordando che “un cane non è un regalo ma un nuovo membro della famiglia che necessita di cure e rispetto”.

Ad idearla le associazioni Gaia Animali & Ambiente e Cucciolissimi, con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche del verde, Benessere degli animali di Roma. “I dieci video raccontano le toccanti vicende e le biografie di alcuni dei cani adottabili nei rifugi comunali di Muratella e Ponte Marconi. A donare la voce a Vitellozzo (11 anni ma giocherellone come un…vitellozzo, purtroppo da 7 lunghi anni in canile), a Kalù e Lara, splendidi pastori tedeschi di razza (lui con una malattia delle ossa, curabile, lei sempre a inseguirsi la coda da quando è stata abbandonata), a Spot (bello come Richard Gere, in canile ha fatto strage di cuori…), a Raimondo er cane vagabondo (che però ora da 3 anni è chiuso in gabbia) e agli altri protagonisti pelosi sono attrici e attori che si sono prestati a dare loro la parola interpretandone le emozioni”, spiegano gli ideatori della campagna.

“Adottiamo nei canili comunali e, soprattutto, facciamolo responsabilmente”, afferma il presidente di Gaia Animali & Ambiente Edgar Meyer.

La campagna Tu puoi farlo #apriilcancello è alla seconda edizione. “Abbiamo deciso di mettere a disposizione le nostre risorse tecnologiche, creative e intellettuali per dare voce a questi cani che, pur sapendo comunicare con i loro occhi e il loro corpo, sono costretti a stare dietro un cancello. L’anno scorso i video hanno realizzato oltre 2 milioni di visualizzazioni e tutti i cani sono stati felicemente adottati”, spiega Ilaria Parisella direttore creativo di Atravisio.