Crollo ai musei vaticani, attacco di panico di una turista

Spavento per fortuna senza effetti ai musei vaticani. Questo pomeriggio, poco prima delle 18, all’ingresso del museo una porzione di intonaco si e’ staccata cadendo a terra e portando con se’ un pezzo di marmo travertino.

Nessuno, fortunatamente, e’ rimasto ferito, anche se una donna in fila per entrare al museo e’ stata sottoposta alle cure mediche per un attacco di panico: a spaventarla il fragoroso tonfo fatto dal marmo nel momento della caduta a terra.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la porzione di soffitto e permesso la normale prosecuzione delle visite.

E’ una turista statunitense di 34 anni la donna che ha accusato l’attacco di panico per lo spavento legato al forte rumore per il crollo una porzione di intonaco all’ingresso dei musei vaticani. Secondo quanto si e’ appreso da fonti investigative, sarebbe una sopravvissuta all’attentato delle Torri Gemelle. Potrebbe essere questo il motivo per cui ha avuto un attacco di panico al momento del crollo avvenuto intorno alle 18. La donna, che era in compagnia del fidanzato, e’ stata soccorsa dal personale del 118.