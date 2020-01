Zone al buio di sera e altre illuminate di giorno: i paradossi di Roma

Chissà che cosa avranno immaginato i romani che vivono in zone con gravi problemi di illuminazione passeggiando nei pressi di Piazza del Popolo. Lampioni accesi in pieno giorno, per giunta durante una luminosissima (e fredda) giornata invernale. A segnalare l’accaduto è Mercurio Viaggiatore, attento osservatore dei problemi di Roma, che qualche giorno fa ha scritto un tweet con foto e tanto di sollecitazione ad Acea per segnalare l’accaduto:

La risposta di Acea a Mercurio non è arrivata, ma è iniziato un vivace dibattito tra gli utenti. Tra chi ha espresso rassegnazione e amarezza, c’è anche chi ha ricollegato ‘il mistero’ a un’iniziativa congiunta del Maxxi, del Gemelli e del Comune di Roma: far pulsare la luce dei lampioni di Piazza del Popolo ogni volta che, nel reparto di maternità del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, nasce un bambino. Un’ipotesi suggestiva che però pare si debba scartare sin dal principio, visto che Mercurio conferma a Radiocolonna che le luci erano fisse, non lampeggianti come pure scritto su una targa a Piazza del Popolo, richiamando l’iniziativa.

In attesa di chiarimenti che forse non arriveranno mai, possiamo solo auspicare che lo stesso mistero possa rivelarsi anche in altre zone di Roma. Magari di notte e in aree degradate della città.