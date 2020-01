Esplosione in palazzo in zona Case Rosse, morta una donna

Aveva 80 anni la donna trovata morta nel palazzo di via Civitacampomarano 63, in zona Case Rosse, a Roma. Inizialmente si era ipotizzato che una fuga di gas avesse causato un’esplosione all’interno dell’appartamento al terzo piano della palazzina.

Da indagini ancora in corso da parte dei Vigili del fuoco di Roma, sembrerebbe che la tragedia sia stata causata da un incendio che si è innescato per cause ancora da accertare nel soggiorno di casa.