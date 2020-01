Rifiuti Roma: Fd’I, M5s amplia discarica via Canestrini

“Nel Municipio IX il primo regalo di Natale è arrivato, speriamo sia l’ultimo. Infatti il 23 dicembre è stato dato il via all’ampliamento della volumetria della discarica di via Canestrini del 50 per cento corrispondente a circa 500.000 metri cubi”. È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd’I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio e Massimiliano De Juliis consigliere nel Municipio IX.

“La tempistica di questo aumento di volumetria, con il toto discariche in atto, lascia perplessi e ci insospettisce – spiegano gli esponenti di Fd’I -. Va ribadito che il sito è sotto amministrazione giudiziaria perché esiste un’indagine ribattezzata smoking Fields, per presunti sversamenti di rifiuti che lì non ci dovevano entrare. Per questo una decisione del genere avrebbe consigliato molta prudenza e sconsigliato un ampliamento almeno fino al chiarimento della vicenda. Un aumento della cubatura impensabile per molteplici motivi e per la viabilità di via di Porta Medaglia, che più che una strada è una pista di kart. Va ribadito che il Municipio IX ha autorizzato il transito dei mezzi pesanti per le sole attività già esistenti e già autorizzate e che, quindi, ulteriori tir per nuove autorizzazioni non ci potranno mai passare. Saremo al fianco dei cittadini – concludono – per far ritirare questo atto e nel contempo chiediamo alla sindaca Raggi di non smentire se stessa e quanto pronunciato il 21 dicembre al Santuario del Divino Amore”.