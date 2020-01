Raggi, parte il piano sanpietrini da via IV Novembre

“Addio sanpietrini in via IV Novembre: verrà completamente asfaltata”. Lo annuncia su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi parlando di una delle vie centrali della Capitale. Così “si garantirà maggiore sicurezza, soprattutto ai motociclisti. Nei prossimi giorni la ditta che eseguirà la manutenzione allestirà la zona di cantiere prima dell’inizio effettivo dei lavori”, spiega. “Con l’intervento a via IV Novembre, atteso da molto tempo, prende il via il nostro ‘piano sanpietrini’, il primo progetto di risistemazione e valorizzazione della pietra simbolo della nostra città. Successivamente, sarà la volta di Piazza Venezia, dove sarà conservata e valorizzata la pavimentazione in sanpietrini”, scrive Raggi

