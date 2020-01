Roma: dopo stagione scontri, riparte dialogo Raggi-sindacati

Dopo mesi di scontri, riparte il dialogo tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e i sindacati confederali della citta’.

I rappresentanti dei lavoratori hanno incontrato la prima cittadina in una riunione convocata sul futuro delle societa’ partecipate del Comune da cui e’ emersa la decisione di dar vita a tavoli tematici entro gennaio: dai trasporti al bilancio fino al sociale. Rassicurazioni sarebbero state date ai sindacati anche sul bilancio dell’Ama.

La stagione degli scontri tra Campidoglio e sindacati era culminato nel primo sciopero delle societa’ partecipate il 25 ottobre ed era proseguita con un incontro saltato a causa dell’abbandono del tavolo dei sindacalisti.

Oggi la ‘tregua’. “Abbiamo dato nuova fiducia a questa giunta ma per quanto ci riguarda e’ l’ultima possibilita’. A breve si apriranno dei tavoli tematici e ora la attendiamo sul campo”, ha detto Carlo Costantini, segretario generale della Cisl di Roma e Rieti. “E’ positivo che si sia riannodato il filo del dialogo con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, sul futuro delle partecipate: serve uno sforzo comune responsabile e concreto per garantire finalmente ai cittadini servizi efficienti, a partire dai rifiuti per continuare con i trasporti, e per tutelare migliaia di posti di lavoro”, gli fa eco il segretario Generale della Fit-Cisl di Roma e Lazio, Marino Masucci.