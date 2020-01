Smog: Roma, Pm10 oltre limiti in 4 centraline su 13

Per il sesto giorno consecutivo i livelli di concentrazione delle polveri sottili a Roma sono superiori alla norma, cala pero’ il numero delle centraline con rilevazioni sopra i livelli di guardia. I dati di Arpa Lazio riferiti a ieri riportano uno sforamento in 4 centraline su 13 del valore massimo tollerato di Pm10 nell’aria, fissato alla quota di 50 microgrammi per metro cubo per evitare possibili rischi per la salute. Oltre i limiti i valori segnati a Preneste (56), Magna Grecia (55), Cinecitta’ (62) e Tiburtina (68). A Bufalotta invece il valore si e’ fermato a 50, appena dentro il limite.

Visto il perdurare della concentrazione elevata di polveri sottili il Campidoglio sta vagliano per domani la possibilita’ di un blocco totale dei veicoli Diesel, anche quelli Euro 6.

Nel frattempo il Campidoglio raccomanda misure di contenimento: si invita la cittadinanza ad attuare una serie di azioni volte alla riduzione delle emissioni con l’obiettivo di contribuire a prevenire l’aumento delle concentrazioni inquinanti in atmosfera.Si consiglia:optare per l’uso dei trasporti pubblici evitando il più possibile l’impiego dell’auto e dei veicoli privati a motore; utilizzare in modo condiviso l’automobile per contribuire alla riduzione dei veicoli circolanti (car pooling o car sharing); limitare gli orari di accensione degli impianti termici e ridurre la temperatura massima dell’aria negli edifici.Oggi gennaio è previsto il divieto della circolazione dalle ore 7.30 alle 20.30 per: Ciclomotori e Motoveicoli Euro 0 ed Euro 1. Autoveicoli Benzina Euro 2;e dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 per: Autoveicoli Diesel Euro 3.

Questa settimana tornano le domeniche ecologiche per contenere le emissioni inquinanti e promuovere la mobilità alternativa e sostenibile. Come stabilito con memoria di Giunta del 3 dicembre scorso, il primo appuntamento con il blocco totale del traffico all’interno della Fascia Verde (con le deroghe precisate nelle ordinanze della Sindaca di volta in volta promulgate) è fissato per il 19 gennaio.Le domeniche successive sono il 9 febbraio, il 23 febbraio e il 29 marzo (salve possibili modifiche delle date, in funzione di eventi ad oggi non prevedibili e per prevalente interesse pubblico). Le giornate sono state scelte tenendo conto degli andamenti meteo (periodi in cui prevale statisticamente la stabilità atmosferica, causa di peggioramento della qualità dell’aria) ed evitando la concomitanza con festività religiose e grandi eventi sportivi. Previsto in quei giorni il potenziamento del trasporto pubblico.