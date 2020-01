Fumata nera tra Campidoglio e urtisti

Fumata nera, secondo le associazioni di categoria, dall’incontro in prefettura per definire una soluzione per le 17 postazioni degli urtisti che non possono più operare nel centro storico. “L’incontro è andato malissimo – ha spiegato Angelo Pavoncello di Ana -. Ci hanno detto che l’incontro era destinato soltanto a una mediazione e non a trovare soluzioni. Abbiamo chiesto almeno un provvedimento di urgenza o una sospensiva, per almeno 30 giorni, in attesa di trovare una soluzione perché questi sono padri di famiglia e devono lavorare, ma ci hanno detto di no”.

All’incontro con i rappresentanti di categoria (Associazione nazionale ambulanti, Movimento Italia produttiva, Uiltucs e Associazione storica urtisti), a quanto si apprende, hanno preso parte il capo di gabinetto della prefettura Giovanni Borrelli, il vicecapo di gabinetto del Campidoglio Marco Cardilli, l’assessore al Commercio di Roma Carlo Cafarotti.

L’assessore uscendo da Palazzo Valentini non ha rilasciato dichiarazioni e ha soltanto definito “neutra” l’atmosfera del tavolo di confronto. Nei prossimi giorni le associazioni hanno annunciato lo stato di agitazione e invitato “tutti i cittadini onesti a manifestare accanto ai commercianti“, ha sottolineato Pavoncello, che ha poi fatto “un appello a Beppe Grillo e al leader politico del M5s Luigi Di Maio, perché prendano visione dei documenti in nostro possesso e che dimostrano l’illegittimità di alcune decisioni. Se sono per la giustizia, e noi dimostreremo di aver ragione, dovranno mandare a casa il sindaco Raggi e la sua giunta”.