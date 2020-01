Ecco i crackbus, il 90 si spezza a metà

Non bastavano i flambus, ora arrivano anche i crackbus, ma c’è anche chi li chiama Filocrash. Ieri infatti, una vettura filobus in servizio sulla linea 90 all’altezza della Batteria Nomentana si è letteralmente spezzata in due, a causa del collasso della giostra centrale. Nessun ferito, fortunatamente, perché nessun passeggero era sulla passeggero, ma solo molta paura. Lo segnala l’associazione Trasportiamo su Facebook.

Senza dubbio la responsabilità va ricercata nella scarsa manutenzione delle strade, ma anche nella vetustà di buona parte del parco bus Atac. I controlli, poi, sono sempre scarsi. E allora ecco che arrivano i crackbus. Ma è difficile che sia battuto il non poco invidiabile primato dei flambus, una sessantina tra il 2018 e il 2019.