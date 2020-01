A Roma il primo ufficio per le politiche comportamentali

Comunicare con cittadini e imprese attraverso messaggi piu’ semplici ed efficaci, stabilire un nuovo rapporto di “fiducia” con la comunita’, favorire il raggiungimento di un miglior livello di servizi a vantaggio di tutti e sensibilizzare i cittadini ad adottare comportamenti utili per il bene comune. Con questi obiettivi il Campidoglio ha istituito l’Ufficio di scopo “Innovazione per le Politiche Comportamentali – R2”. Si tratta, come spiega il Comune, della prima struttura operativa in Italia dedicata all’applicazione delle scienze comportamentali all’interno della pubblica amministrazione. Un approccio basato sul metodo scientifico e sull’oggettivita’ dei dati per invitare il cittadino a compiere scelte migliori per la collettivita’, ideato da Richard Thaler che ha vinto il Nobel per l’Economia nel 2017.

L’Ufficio – che gode anche di collaborazioni internazionali a costo zero per l’amministrazione – supportera’ le strutture interne a Roma Capitale e le societa’ partecipate nella realizzazione di progetti volti alla semplificazione dei processi e al miglioramento dei servizi pubblici, in diversi ambiti: ambiente, trasporti, partecipazione cittadina, tax compliance. “Vogliamo creare un nuovo modello di relazione tra pubblica amministrazione e cittadini – afferma la sindaca Virginia Raggi – basato sulla responsabilita’ reciproca. L’obiettivo e’ fornire servizi sempre piu’ vicini alle esigenze delle persone e delle imprese, rinnovando un patto di fiducia fondato su trasparenza e collaborazione”.

“Siamo fieri di aver istituito in Italia un’unita’ operativa di scienze ed economia comportamentali – dichiara Federico Raimondi Slepoi, delegato della sindaca per le politiche Comportamentali -. Sebbene all’estero sia gia’ considerata una best practice mondiale, in Italia e’ stata una vera e propria sfida. Devo dire pero’ che ne e’ valsa la pena, e ringrazio la sindaca Virginia Raggi e le strutture che per prime si sono dimostrate disposte a collaborare”.