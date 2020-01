Frana su un palazzo a Roma, in salvo 11 persone

Panico questa mattina a Castel Giubileo dove a causa dello smottamento del costone di una collinetta i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in salvo 11 persone rimaste bloccate in una palazzina. La frana si è verificata intorno alle 5.40 in zona Salita Castel Giubileo ed ha riversato terra e fango su una palazzina al civico 159.

Sul posto, come detto, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma che hanno tratto in salvo 11 persone rimaste chiuse in casa. I detriti, infatti, hanno ostruito gli ingressi. Nessuno di loro risulta al momento ferito ma i soccorritori stanno verificando se la frana possa aver coinvolto altre persone. Sul posto anche Carabinieri e Polizia, oltre ai tecnici di Acea che hanno dovuto chiudere la condotta idrica rimasta danneggiata.