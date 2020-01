Smog: Campidoglio, domani ancora blocco, fermi anche Diesel

Prolungato a domani, venerdi’ 17 gennaio, lo stop alla circolazione a Roma anche per le vetture Diesel, oltre che per quelle a benzina piu’ inquinanti. Il Campidoglio ha disposto la limitazione alla circolazione veicolare privata nella Z.T.L. “Fascia Verde” per tutti i veicoli privati alimentati a gasolio in due fasce orarie. Nello specifico l’ordinanza sindacale stabilisce la limitazione della circolazione dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 per tutti gli autoveicoli diesel da “Euro 3” fino a “Euro 6”.

Il provvedimento del Campidoglio – che ferma i veicoli ad alimentazione Diesel per il quarto giorno consecutivo – stabilisce inoltre per domani la limitazione dalle ore 7.30 alle 20.30 della circolazione veicolare nella Z.T.L. “Fascia Verde” di Roma per ciclomotori e motoveicoli “Euro 0” ed “Euro 1” e per gli autoveicoli a benzina “Euro 2”.

L’ordinanza prevede anche che gli impianti termici dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18 C o 17 C in funzione del tipo di edificio.