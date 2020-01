In fiamme 50 automobili nella notte a Tor Cervara

Un vasto incendio di automobili, parcheggiate in un piazzale antistante a un’autofficina in via Comasta 2 a Roma, è avvenuto stanotte intorno alle 4:30. Le fiamme hanno avvolto circa 50 vetture, molte sono andate completamente distrutte, altre sono rimaste parzialmente danneggiate. Non si sono registrati né feriti, né intossicati. Sul posto, in zona Tor Cervara, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, con due autobotti e un carro auto protettori.

