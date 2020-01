Scia di olio in strada, rischio incidenti in Via Cavour

Una lunga scia di olio lubrificante si stende in via Cavour, da Piazza Cinquecento fino all’incrocio con via Torino. Il rischio che l’asfalto reso viscido e scivoloso potesse essere causa di incidenti ha fatto intervenire in zona diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale che stanno presidiando l’area restringendo la carreggiata e permettendo al personale tecnico di cospargere l’area interessata di materiale assorbente.

