Esplosione in appartamento a Ostia, donna ferita

Esplosione in un appartamento di una palazzina in via Capo Soprano a Ostia. Sul posto vigili del fuoco e polizia. All’interno una donna che e’ stata trasportata in ospedale in codice giallo. Dalle prime informazioni sembra sia stato coinvolto un tramezzo. L’edificio e’ stato momentaneamente evacuato. Tra le ipotesi che a provocare l’esplosione sia stata una fuga di gas.A lcuni testimoni infatti, hanno udito distintamente una forte esplosione prima dell’incendio. In corso le valutazioni sulla stabilita’ della struttura. Sul posto oltre Vigili del fuoco la Polizia del reparto Volanti e gli uomini del commissariato di Ostia.

Intervenuti sul posto, i tecnici hanno riscontrato che gli impianti esterni al servizio della palazzina di competenza della societa’ Italgas sono integri. E’ quanto fa sapere l’ufficio stampa della stessa Italgas.