Neonata morta: madre sarà interrogata da gip Roma

E’ previsto per domani l’interrogatorio davanti al gip della Capitale della 30enne, italiana di origine svedese, accusata di aver ucciso la figlia neonata, morta ieri in ospedale dove era arrivata sabato gia’ in gravissime condizioni. La piccola, che era stata partorita poco prima in casa a Vitinia, periferia di Roma, aveva ferite alla testa. La madre e’ ora agli arresti domiciliari e la procura di Roma indaga per omicidio. Secondo quando emerso dalle indagini dei carabinieri della Compagnia di Ostia, a dare l’allarme e’ stata la nonna della piccola che, entrata nella stanza della figlia ha visto la neonata a terra avvolta in un asciugamano e con il cordone ombelicale ancora non reciso.

La madre della bambina, arrivata qualche mese fa a Roma dalla Germania, dove vive con il compagno, ha raccontato che non sapeva di essere incinta e che la neonata e’ caduta in seguito al parto. La 30enne avrebbe, secondo quanto ha raccontato ai militari, partorito in piedi. Il procuratore aggiunto Maria Monteleone e il pm Antonia Giammaria affideranno nelle prossime ore l’incarico per eseguire l’autopsia per stabilire la causa delle ferite riscontrate sul corpo della neonata.