Al via nuovo bus che collega metro A con Tor Vergata

Da oggi, mercoledì 22 gennaio, è attiva la linea bus 20L con la quale – spiega Atac – aumentano i collegamenti tra la rete metro e l’importante polo ospedaliero e universitario di Tor Vergata. La linea 20L è attiva nei giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 8:30 alle ore 11:30 ed effettua 23 fermate: dalla stazione metro A di Anagnina percorre via Vincenzo Giudice, viale Antonio Ciamarra, via del Fosso di Santa Maura, viale della Sorbona, viale Cambridge, viale Heidelberg per poi raggiungere il policlinico di Tor Vergata.

Stampa