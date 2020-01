Raggi, in arrivo telecamere a infrarossi contro roghi tossici

A Roma contro i roghi tossici “a breve arriveranno nuove telecamere con sensori a infrarossi” nei pressi dei principali campi rom della Capitale. Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook. Le nuove telecamere saranno collocate a Castel Romano, via Candoni, via Lombroso, la Barbuta, via di Salone, via Salviati.

“In questo modo, per gli agenti della Polizia locale – spiega Raggi -, sarà possibile intervenire tempestivamente, quasi in tempo reale. Il contrasto a questo fenomeno che minaccia la salute di noi cittadini – aggiunge – richiede diverse azioni di sistema, un ampio ventaglio di interventi a più livello. Per questo abbiamo pensato di introdurre questa importante novità tecnologica: sta infatti per chiudersi un bando di gara legato alla videosorveglianza, che consentirà di acquistare sensori a infrarossi in grado di rilevare le fonti di calore”.

Per la sindaca si tratta di “di uno strumento che garantirà un enorme salto di qualità in termini di operatività e incisività” anche se “i progressi sono già stati molteplici e consistenti – sottolinea Raggi -, soprattutto grazie ai militari della brigata Sassari. La loro presenza, tramite presidi permanenti, sta permettendo di ridurre il fenomeno dei roghi”. Infine la sindaca commenta: “Abbattere la quantità di roghi è una priorità per la salute pubblica. E con le nuove telecamere vogliamo accelerare nell’azione di contrasto, liberando così interi quartieri della città. Perché vivere con un’aria irrespirabile, che aumenta il rischio di contrarre svariate patologie, non è più accettabile”.