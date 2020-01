Autocarro si ribalta su via Appia, guidatore era ubriaco

Nella notte un mezzo pesante, un autocarro Volvo Fm 340, si è ribaltato in via Appia nuova all’altezza del chilometro 13,300 nei pressi del Grande raccordo anulare di Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di zona che hanno fatto rimuovere l’autocarro. Il conducente, un italiano di 38 anni, è stato sottoposto agli accertamenti di rito dai quali è emerso un tasso alcolemico superiore al limite consentito. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli agenti hanno proceduto al ritiro della patente.

