Esplosione in asilo nido a Torre Angela, nessun ferito

Incendio con esplosione, questa notte, in un asilo nido di circa 180 mq, in via Atteone, zona Torre Angela, a Roma. Sul posto, alle ore 2.55 circa, la sala operativa del comando di Roma ha inviato due squadre dei Vigili del fuoco, con il supporto di una autobotte, l’autoscala, il nucleo Crrc, con il funzionario di guardia. Al temine dell’intervento, che ha coinvolto gran parte dei locali, la struttura è stata dichiarata inagibile e messa sotto sequestro dalla polizia di Stato per le relative indagini. Non ci sono stati feriti.

