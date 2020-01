Gelato anche d’inverno, un romano vince la coppa del mondo

C’e un romano, seppur di adozione, tra i vincitori del campionato del mondo di gelato. Tanta passione ed una continua voglia di migliorarsi, anche grazie ad un nuovo ed ampio laboratorio in via IV novembre 92/A (a due passi da Piazza Venezia) dove c’è la sua gelateria “Il Cannolo Siciliano”. Uno spazio rinnovato per prepararsi meglio a questa competizione dove si è allenato per 8 mesi, alternandosi con viaggi settimanali a Brescia, dove c’era tutta la squadra del Team Italia.

Eugenio Morrone è appunto tra i vincitori della coppa del mondo di gelato, che si è tenuta al salone Sigep a Rimini dal 19 al 21 gennaio.“ 8 mesi di intensi allenamenti ma ne è valsa la pena. – dichiara il maestro Morrone – Ho investito molto su questa gelateria e sul rinnovato laboratorio che è più ampio ed attrezzato in maniera ottimale. Questo mi ha permesso di allenarmi con maggiore professionalità e di migliorarmi molto perché questa competizione è stata davvero dura. Molte Nazioni sono diventate davvero forti ma ora sono orgoglioso di aver portato questo titolo in Italia ed in special modo a Roma!”. La gelateria di Morrone non è la prima volta che vince un premio di questo tenore.

La squadra italiana che ha vinto il Campionato del mondo di gelateria 2020 era composto oltre che da Eugenio Morrone (gelatiere), dal pasticciere Massimo Carnio, dallo chef Marco Martinelli e dallo scultore del ghiaccio Ciro Chiummo, con Giuseppe Tonon team leader. Secondo è arrivato il Giappone mentre terza classificata è stata l’Argentina.

Ciascuna delle 11 squadre si è presentata alla competizione con un tema di gara e l’Italia ha scelto il tema: “I segreti del bosco”. Otto le prove che hanno impegnato le squadre nei tre giorni di gara: vaschetta di gelato decorata, monoporzione in vetro, mystery box (ingredienti a sorpresa diversi per ciascuna squadra), torta artistica gelato, entrée di alta cucina, scultura in ghiaccio e in croccante, snack di gelato e Gran buffet finale, ovvero la presentazione di tutti gli elaborati.

12 i giudici tecnici di gara, 10 giornalisti internazionali specializzati in gelateria e pasticceria e F&B, 3 componenti per la giuria artistica.