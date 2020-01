Roma, Raggi: Talpe riprendono a scavare tunnel Metro C

“Le ‘talpe’ per la realizzazione della Metro C proseguono il cammino per scavare il tunnel attraverso il quale la metropolitana raggiungerà il centro di Roma”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Grazie a un grande lavoro di squadra con gli uffici comunali e alla collaborazione del Governo, le zone più periferiche saranno collegate al cuore della città, a piazza Venezia, dove sono già in corso i carotaggi e tutte le prove tecniche per la realizzazione della nuova fermata – aggiunge Raggi -: sono interventi importanti e necessari per stimare con certezza tempi e costi del completamento della tratta. Sono passati sei anni dall’apertura della metro C. Questa nuova linea della metropolitana di Roma ha cambiato la vita a molte persone. Tempi di percorrenza verso il centro più che dimezzati per centinaia di migliaia di cittadini della zona est della Capitale”.

“A maggio 2018 abbiamo aperto la stazione di San Giovanni, primo nodo di scambio con la linea A e ora il cantiere prosegue – continua Raggi -. Stiamo realizzando la futura stazione-museo di Amba Aradam/Ipponio, mentre le ‘talpe’ hanno già superato la futura stazione Colosseo/Fori Imperiali, dove sorgerà il nodo di scambio tra la linea C e la B. Poi arriveranno a piazza Venezia. L’obiettivo futuro è proseguire ancora verso piazzale Clodio e oltre, per coprire un’area della città attualmente non raggiunta dalla metropolitana”, aggiunge.