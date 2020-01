Roma, torna a fine marzo la fiera dei droni

Torna a fine marzo nella Capitale la “Roma Drone Conference” giunta quest’anno alla sua settima edizione. L’evento dedicato ai sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (Sapr), nome tecnico dei droni, sarà organizzato come di consueto dall’associazione Ifimedia e dalla società Mediarkè. Quest’anno per la prima volta in collaborazione con l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac).

“Nel corso di questi anni – ha detto il vice direttore generale Enac, Alessandro Cardi – il Roma Drone è diventato un importante appuntamento nazionale sui droni, come regolatori del settore per noi è un’opportunità di promuovere la diffusione della cultura della sicurezza”.

Il programma di “Roma Drone Conference 2020” sarà ufficializzato nei prossimi giorni e affronterà due temi-chiave. La prima sessione riguarderà l’entrata di vigore, a partire dal 1 luglio, del nuovo regolamento europeo sui Sapr. Alcuni esperti dell’Enac illustreranno in dettaglio tutti i contenuti, confrontandosi con associazioni di categoria, professionisti, operatori e industria del settore, oltre ad anticipare le novità che potranno essere introdotte nei prossimi mesi dall’European aviation safety agency (Easa).

La seconda sessione, invece, offrirà una panoramica sulle tecnologie e le future applicazioni dei progetti urban air mobility e U-space per l’impiego di droni in ambito urbano, anche alla luce del recente protocollo d’intesa firmato tra il ministero per Innovazione tecnologica e Digitalizzazione e l’Enac per l’avvio del progetto “Innovazione e mobilità”.