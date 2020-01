Rocca di Papa: pestato a sangue per un debito di 25 euro

Ha pestato a sangue un uomo riducendolo in fin di vita per un debito di 25 euro. La vittima dell’aggressione e’ un 33enne di Rocca di Papa che domenica sera e’ stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato prima in ospedale a Frascati, poi, date le gravi condizioni, trasferito d’urgenza all’Umberto I di Roma dove e’ stato sottoposto ad un delicato intervento al cranio. Le sue condizioni sono molto gravi e al momento e’ in coma.

Intanto i carabinieri di Rocca di Papa e della compagnia di Frascati sono risaliti all’autore dell’aggressione; e’ un 29enne del posto, fermato come indiziato del delitto di tentato omicidio e detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. La sera del pestaggio i due si erano dati appuntamento in prossimita’ della casa della vittima che aveva con il 29enne un debito di 25 euro. Le botte sono arrivate quasi subito lasciando il 33enne a terra privo di sensi e successivamente soccorso da una ambulanza. I carabinieri che questa mattina sono arrivati al 29enne, gia’ noto per fatti di droga, nel corso della perquisizione domiciliare hanno trovato 30 grammi di marijuana.