Mondo di mezzo, pg ricorre contro scarcerazione Buzzi

Il pg della corte d’appello della Capitale ricorre contro la scarcerazione di Salvatore Buzzi e il cosiddetto ‘ras delle cooperative’ presenta istanza di ricusazione del presidente del collegio del Riesame, Bruno Azzolini. Non accenna a finire il processo ‘Mafia Capitale – Mondo di Mezzo’. Ed anche se oggi al Riesame c’è stato un rinvio dell’udienza si è appreso che la Procura generale ritiene che Buzzi debba tornare in carcere perchè continua a essere socialmente pericoloso e potrebbe ancora delinquere. Oggi l’udienza davanti al Riesame è stata quindi rinviata perchè Buzzi ha presentato un’istanza di ricusazione – come detto – del presidente del collegio Bruno Azzolini.

“A seguito di verifica presso la cancelleria i miei difensori hanno potuto apprendere che il collegio che deciderà sugli appelli è il presidente Bruno Azzolini – si legge nel documento – lo stesso magistrato che, in qualità di presidente ed estensore, si è espresso sulla mia vicenda cautelare diverse volte (?) con affermazioni e considerazioni che reputo gravemente lesive per la mia persona e, comunque, testimonianza del grave pregiudizio che il dottor Azzolini nutre nei miei confronti”. Buzzi è dal 19 dicembre agli arresti domiciliari. Si ricorda che è stato condannato in appello a 18 anni e 4 mesi, ma è ma in attesa di un nuovo processo per la rideterminazione della pena dopo che la Suprema corte ha fatto cadere i reati di mafia. Secondo Buzzi il presidente del riesame che avrebbe dovuto valutare il suo ricorso, in passato si era già espresso nei suoi confronti, confermando di fatto l’impianto accusatorio.

Salvatore Buzzi ha intanto presentato un esposto contro il presidente del Collegio del Riesame Bruno Azzolini, chiamato a valutare il ricorso della Procura generale della Corte d’appello di Roma contro la scarcerazione dell’ex ‘ras’ delle cooperative. La denuncia, presentata a Perugia, il cui tribunale è titolare per le indagini sui colleghi romani, ipotizza il reato di falso ideologico. Sempre oggi Buzzi, difeso dagli avvocati Alessandro Diddi e Piergerardo Santoro, ha chiesto la ricusazione del collegio del Riesame presieduto da Azzolin