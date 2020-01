Regionali: Zingaretti, “su alleanze Pd-M5s decidono territori”

Su eventuali alleanze a livello territoriale tra il Partito democratico e il Movimento cinque stelle decideranno le singole regioni. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti commentando ad Agorà su Rai Tre l’intervista al Fatto Quotidiano del capo politico reggente del M5s Vito Crimi. Nell’intervista, Crimi aveva detto che discutere della collocazione del Movimento “è come dire che non esiste”, perché è nato “quando è fallito il bipolarismo”.

“Io credo che ci sia una buona intuizione e un buon indirizzo nell’intervista di Crimi – ha sottolineato Zingaretti -. Noi con i Cinque stelle siamo alleati, perché governiamo insieme. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Ogni Regione deciderà per sé. In piena autonomia i territori decidono e vediamo se Regione per Regione si possono costruire progetti per unire un campo largo di forze e garantire in quelle regioni, su progetti di governo, il buongoverno del territorio”.