Coronavirus, in bar a Roma: “Vietato l’ingresso a chi arriva dalla Cina”

Nervosismo e tensione in via dei Lavatori, a Roma, dove questa mattina il titolare di un bar caffetteria ha fatto affiggere all’esterno del locale un cartello con il quale si invitavano le persone provenienti dalla Cina a non entrare vista l’emergenza coronavirus. A quanto si apprende, sono stati gli agenti della polizia locale di Roma capitale, che stazionano a pochi passi da fontana di Trevi, a far rimuovere il cartello dopo che si era diffusa la notizia. Intanto il monumento romano è affollato di turisti cinesi.

