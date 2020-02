Alle fermate verrà specificato se il bus è di Atac o di Roma Tpl

Paline alle fermate dei bus della Capitale in cui sarà specificato se l’autobus che stiamo per prendere è fornito da Atac – la municipalizzata del trasporto pubblico di Roma Capitale – o da Roma Tpl, il consorzio privato che copre tante linee bus capitoline. Soprattutto in periferia.

È lo scenario che a breve potrebbero trovarsi davanti romani e turisti intenti a prendere un mezzo pubblico per andare a lavoro, all’università o a visitare un monumento. Utente che non sa a chi dare la colpa se un mezzo arriva in ritardo, se non arriva proprio o se si verificano inconvenienti spiacevoli legati al servizio pubblico.

La novità è stata propiziata da un intervento di Mercurio Viaggiatore, blogger che si occupa della mobilità capitolina e laziale. Grazie a un carteggio con il Difensore Civico, infatti, la direzione del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale ha comunicato che Atac è stata incaricata di apporre adesivi sulle fermate per segnalare la presenza di una linea gestita da Roma Tpl.

Una specificazione che, in futuro, potrebbe anche riguardare i bit che dovranno tenere conto (e informare) anche del servizio esternalizzato.