Revocato lo sciopero del trasporto pubblico a Roma

Scongiurato lo sciopero del trasporto pubblico previsto per oggi 3 febbraio. Lo rende noto il Comune di Roma, che ringrazia la prefettura per la mediazione con il sindacato.

Uno sciopero nel giorno di un nuovo blocco delle auto inquinanti sarebbe stato funesto per la Capitale.Sempre per oggi infatti, considerato il superamento dei livelli di PM10, è stata disposta la limitazione della circolazione veicolare lunedì 3 febbraio nella Ztl Fascia Verde. Nello specifico, oltre ai divieti già previsti dalla D.C.S. n. 4/2015, le misure stabilite dall’ordinanza limitano il blocco obbligatorio della circolazione dalle ore 7.30 alle 20.30 per i seguenti veicoli: ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1; autoveicoli benzina Euro 2.

Inoltre, il provvedimento prevede che gli impianti termici sull’intero territorio comunale dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio.