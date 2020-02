Sistemato tratto viale Jonio, 325mln spesi in strade

“Viale Jonio entra a far parte di #StradeNuove. Abbiamo riqualificato il tratto della strada tra via Matteo Bandello e il cavalcavia di viale Adriatico. L’intervento era atteso da molto tempo per riqualificare questa importante strada e ripristinare le condizioni di sicurezza per migliaia di automobilisti che ogni giorno la percorrono. Oltre al nuovo asfalto, sono state pulite le caditoie ed è stato effettuato un restyling della segnaletica orizzontale”. Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi su Fb.

“Dal 2016 ad oggi con #StradeNuove abbiamo stanziato 325 milioni di euro realizzando oltre 1 milione di metri quadri di asfalto rinnovato. E gli investimenti proseguiranno nei prossimi mesi”, conclude.