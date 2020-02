Coronavirus: “A Roma epidemia di ignoranza”, murale anti-psicosi

La scorsa notte la Street Artist Laika e’ tornata sui muri di Roma per scagliarsi contro la vera e propria “epidemia di ignoranza” che sta dilagando in citta’ a causa dell’allarme coronavirus, e che ha portato i ristoranti cinesi a restare vuoti. La nuova opera dell’attacchina capitolina e’ comparsa in via Principe Amedeo, nel cuore del quartiere Esquilino (conosciuto anche come la Chinatown di Roma), davanti al Nuovo Mercato, non molto lontano dal celebre ristorante Hang Zhou, di proprieta’ di Sonia, volto noto della ristorazione cinese della Capitale.

Stampa