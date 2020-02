Piano rom, chiusura campo Salviati prevista a dicembre

Entro fine dicembre l’amministrazione capitolina prevede di chiudere il campo rom di via Salviati. A dicembre si e’ conclusa la mappatura sociale, entro giugno 2020 e’ prevista l’aggiudicazione del bando e l’inizio delle attivita’, con il conseguente superamento del campo entro fine dicembre 2020 e con un accompagnamento ai nuclei familiari per i successivi 6 mesi. E’ quanto e’ stato riferito da Claudio Zagaria, direttore ad interim dell’ufficio rom, sinti e camminanti, nell’ambito di una commissione Politiche sociali del Campidoglio dedicata al piano per il superamento dei campi rom nella Capitale.

Per quanto riguarda il superamento di altri campi rom della Capitale, come Gordiani, Candoni, Salone, sono in corso le interlocuzioni per il trasferimento volontario di chi ha cittadinanza in altri paesi del mondo e verifiche sul numero degli aventi diritto al processo di accompagnamento per l’uscita dai campi. La presidente della commissione Agnese Catini ha ricordato che per il superamento dei campi La Barbuta e Monachina “vengono utilizzati fondi europei, per gli altri fondi dell’amministrazione”. In particolare nel campo rom Monachina a gennaio 2020 sono stati registrati 58 beneficiari del percorso di inclusione proposto dal Campidoglio. Tra novembre e dicembre del 2018 erano 85 le persone che avevano aderito al progetto, tuttavia il numero iniziale di persone irregolari sul territorio che al tempo erano 45 si e’ ridotto a 21, stando ai numeri riferiti da Zagari.