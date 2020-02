Velletri, vento abbatte alberi e danneggia pensiline

Un forte vento ha soffiato per la zona del Castelli romani, durante durante il pomeriggio di ieri e per l’intera nottata, provocando disagi alla circolazione stradale dovuti agli alberi che si sono abbattuti sulle vie di comunicazione. Velletri è tra le zone più colpite dove, vigili del fuoco e protezione civile comunale hanno lavorato quasi tutta la notte per tagliare gli alberi abbattuti dalle raffiche o quelli resi pericolanti. Danni anche alla stazione ferroviaria di Velletri, dove il vento ha divelto i pannelli delle pensiline. Anche la raccolta differenziata dei rifiuti ha subito disagi. Le folate di ieri sera, infatti, hanno disseminato per la città i sacchi della plastica.

Ieri un platano è caduto davanti l’ingresso del pronto soccorso dell’Umberto I a Roma e ha investito una persona. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare la persona dalle fronde e affidarla alle cure mediche del personale del 118 presente sul posto.

I vigili hanno dovuto chiudere un lungo tratto di via del Policlinico fino all’incrocio con viale dell’Università perché in seguito alla caduta del platano, sono finiti sull’asfalto anche alcune decine di uccelli che erano appollaiati sull’albero. Molti dei volatili sono morti, tanti sono rimasti feriti e per permettere di soccorrerli è stato chiuso il traffico. Inoltre l’albero cadendo ha anche danneggiato diverse auto e ferito un passante le cui condizioni ancora non si conoscono.

(Segue) Sono due i veicoli danneggiati dal grosso albero caduto poco dopo le 19 all’interno area del Policlinico Umberto I, prossimità ingresso pronto soccorso. Il cedimento dell’albero ha causato la caduta sul manto stradale di viale del Policlinico di una grande quantità di volatili. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia Locale Gruppo II Sapienza per messa in sicurezza della strada con chiusura da Viale dell’Università a piazza Girolamo Fabrizio in quanto la via è invasa da una distesa di volatili, in parte deceduti. Gli agenti si sono attivati anche per allertare organi competenti affinchè provvedano al recupero degli animali ancora vivi. Nella caduta le fronde dell’albero hanno colpito un passante che è rimasto ferito e si trova presso il Policlinico per le cure del caso. Si tratta di un uomo italiano entrato in codice rosso ma di cui non si conosce ancora l’entità delle ferite riportate. Le pattuglie del Gruppo Sapienza stanno provvedendo anche al rilievo dei danni dei due veicoli colpiti dall’albero