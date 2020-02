Corruzione: arrestato funzionario Polizia Locale a Roma

Questa mattina agenti del Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale hanno eseguito una misura di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Roma, nei confronti di un funzionario del Reparto Amministrativo del III Gruppo Nomentano, per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari per reati di Corruzione. Lo comunica il corpo della Polizia Locale del Campidoglio. Le indagini, avviate diversi mesi fa, condotte dal commissariato Fidene della Polizia di Stato, congiuntamente agli agenti di Polizia Locale del Gruppo Nomentano, sono state coordinate dalla Procura di Roma.

Assunzione del figlio e favori in cambio dell’esercizio illecito della sua funzione. Sono le accuse che i pm di piazzale Clodio, coordiinati dall’aggiunto Paolo Ielo, contestano al 54enne funzionario della Polizia Locale di ROMA nei confronti dei quali si ipotizzano i reati di Corruzione e traffico di influenze illecite. Ad eseguire le indagini sono stati gli uomini della polizia Locale di ROMA Capitale e gli agenti del commissariato Fidene-Serpentara. Secondo l’accusa il funzionario, mettendo a disposizione la sua funzione, avrebbe ottenuto denaro e altre utilita’, come la promessa dell’assunzione del figlio in una squadra di calcio di una categoria minore. Gli inquirenti hanno accertato anche che l’arrestato ha intascato 2000 euro in contanti, a titolo di prestito, per omettere la contestazione di irregolarita’ nel corso dei controlli alle licenze delle postazione di un ambulante. In un altro episodio il funzionario e’ dovuto intervenire, in cambio di favori, per redigere una relazione che attestava la regolare distanza tra una scuola e una sala di slot machine.