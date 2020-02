Ostia: litigano per viabilità e sparano, ferito 24enne

Colpi di arma da fuoco questo pomeriggio alle 14.45 in via Giancarlo Passeroni, a pochi metri dalla stazione ferroviaria “Stella Polare”, a Ostia. Un ragazzo di 24 anni, dopo una lite per motivi di viabilita’, e’ stato ferito al piede da un colpo di pistola. A sparare, secondo quanto riferito dalla vittima, due uomini a bordo di uno scooter che poi sono scappati. Il giovane e’ stato soccorso da un passante e trasportato all’ospedale Grassi di Ostia.

La vittima, secondo quanto si apprende, stava attraversando sulle strisce e avrebbe protestato per il mancato rispetto della precedenza. I due, a quel punto, sarebbero tornati indietro e avrebbero esploso un colpo di arma da fuoco ferendolo sul piede. Sul posto i poliziotti del commissariato Lido.