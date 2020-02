Roma: Raggi, rastrelliere bici in diversi punti città

“Queste che vedete in foto sono le nuove rastrelliere per le biciclette che stiamo installando in diversi punti della citta’, come ad esempio vicino l’Universita’ La Sapienza e davanti all’Istituto superiore di Sanita’, in viale Regina Elena. A Roma, gia’ lo scorso anno, abbiamo installato 389 rastrelliere in quasi 200 punti strategici quali fermate metro, scuole, uffici e universita’”. Cosi’ su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Quest’anno ne installiamo altre 526 grazie ad un nuovo finanziamento. Si tratta di rastrelliere da 5 posti ciascuna, il che vuol dire che a Roma i ciclisti avranno a disposizione altri 2.600 posti sicuri e accessibili dove lasciare il proprio mezzo. Con i nuovi parcheggi per le bici, chi vuole usare questo mezzo di trasporto pulito e sostenibile per piccoli spostamenti, magari per raggiungere la piu’ vicina stazione metro o bus, potra’ farlo con piu’ facilita’”, conclude.