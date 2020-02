Raggi, stazione Vigna Clara aprirà entro l’anno

La stazione di Vigna Clara riaprirà entro l’anno, ieri sono iniziati i collaudi dei treni. “Grazie ai lavori di Rfi (Rete ferroviaria italiana, ndr) siamo vicini ad attivare questa linea”, scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, spiegando che il collegamento “rappresenta una valida alternativa a chi abita e lavora in questo territorio”. Raggi ripercorre la storia della stazione: “Pensate, fu inaugurata nel 1990 in occasione dei mondiali di calcio – scrive la sindaca – e restò in servizio solo per otto giorni. Poi fu chiusa. Costò la bellezza di 100 miliardi di vecchie lire. Ieri è stata una giornata importante per i residenti del quadrante nord di Roma: dopo anni di attesa sono iniziati i collaudi dei treni nella stazione di Vigna Clara. Prove tecniche indispensabili per aprire la nuova fermata ed avviare il servizio ferroviario entro l’anno”.

Nel dettaglio “il treno simulerà il percorso per nove giorni – prosegue Raggi -, mentre i tecnici saranno impegnati nel testare l’impatto sugli edifici, misurando vibrazioni e rumore. Questo è il primo passo per completare l’anello ferroviario, la circle line di Roma. Praticamente una linea su ferro che corre attorno al centro della città e si collega alla restante rete del trasporto pubblico”. Quella della stazione di Vigna Clara “è una vicenda lunga e ingarbugliata – aggiunge la sindaca -. Dopo numerose battaglie legali è arrivata la sentenza del Tar che ha sbloccato la situazione. Lo scorso anno abbiamo approvato l’intesa con Rfi per il completamento del raddoppio della linea Vigna Clara-Valle Aurelia e per lo sblocco dei lavori per la chiusura dell’anello ferroviario con la realizzazione del nodo di scambio a Tor di Quinto. Tutti interventi necessari – conclude – per dare alla nostra città più collegamenti e ampliare la mappa di opere su ferro, dalla periferia al centro”.