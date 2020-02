In frantumi finestrino del bus su linea 404

Il vetro anteriore sinistro dell’autobus in servizio sulla linea 404, questa mattina, e’ andato in frantumi in via Crescenzo Conte Sabina in zona Settecamini a Roma. L’autista del mezzo ha chiamato i carabinieri ai quali ha raccontato di aver sentito il vetro rompersi a causa, ha sostenuto, del lancio di un oggetto dall’esterno del mezzo. Al momento del fatto sull’autobus c’era il solo conducente rimasto illeso.

Sul posto non e’ stato rinvenuto l’oggetto che avrebbe rotto il finestrino. I carabinieri indagano per trovare riscontri all’ipotesi del lancio dell’oggetto.