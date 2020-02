Omicidio Vannini: il procuratore generale, “processo da rifare”

“Condanne da annullare” e “processo da rifare”, è la richiesta formulata dal procuratore generale Elisabetta Ceniccola nell’udienza di oggi alla corte di Cassazione in riferimento alla sentenza della corte d’Appello sull’omicidio di Marco Vannini. La sentenza che la procura generale chiede di annullare è quella che ha scontato la condanna di primo grado da 14 a 5 anni di carcere per Antonio Ciontoli, padre della fidanzata di Vannini, e che ha condannato a tre anni di reclusione la moglie e i due figli di Ciontoli.

La requisitoria del procuratore generale è stata incentrata sulla convinzione della procura generale secondo la quale “tutti gli imputati per 110 minuti hanno mantenuto condotte omissive, menzognere e reticenti di fronte agli operatori sanitari” dal momento che era chiaro a tutti loro che il colpo di pistola avrebbe portato Marco Vannini alla morte. Per il Pg Antonio Ciontoli avrebbe agito, con l’adesione di tutti gli altri, in questo modo per evitare conseguenze dannose per lui dal punto di vista professionale.

“Una vicenda inumana”, l’ha definita il Pg. La morte del 20enne è avvenuta a Ladispoli il 18 maggio 2015, nella casa della famiglia Ciontoli. Il giovane era fidanzato con la figlia di Antonio Ciontoli e fu raggiunto da un colpo di pistola di ordinanza di Ciontoli mentre era nel bagno della casa. I soccorsi furono allertati soltanto dopo quasi due ore in cui Marco Vannini rimase agonizzante. In primo grado ad Antonio Ciontoli fu riconosciuto l’omicidio colposo aggravato dalla colpa cosciente, in secondo grado il reato fu derubricato a omicidio volontario. Oggi alle 17:30 è prevista la sentenza della Corte di Cassazione.