Fiumicino, auto si schianta contro palo: morto 25enne

Incidente mortale nella notte a Fiumicino in via Arturo Dell’Oro. Un’automobile con due persone a bordo, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un palo alle 2:30 della notte.

Il conducente, un ragazzo italiano di 25 anni è morto, mentre il passeggero è stato estratto dalle lamiere e portato dal personale del 118 all’ospedale Grassi di Ostia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.