Foibe: Raggi in viaggio con studenti dal 15 febbraio

La sindaca di Roma Virginia Raggi partira’ con gli studenti romani delle scuole superiori per un viaggio nei “luoghi significativi delle Foibe” organizzato “nell’ambito del progetto denominato ‘Il confine orientale tra foibe ed esodo: una drammatica storia europea’ che si svolgera’ nei giorni 15, 16 e 17 febbraio”. Lo ha comunicato la stessa sindaca in una lettera inviata l’8 febbraio a presidente e vicepresidenti dell’assemblea capitolini e ai presidenti del gruppi consiliari invitandoli a partecipare.

Ma secondo il vicepresidente dell’Aula Francesco Figliomeni (FdI) “ora i tempi sono troppo stretti per poter dare l’adesione. Ci tenevo moltissimo a partecipare e ho cercato di spostare gli impegni presi ma non sono riuscito. In futuro invito la sindaca a mettere al corrente i consiglieri per tempo”.