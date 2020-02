Lazio, erosione coste: Corrado (M5s), “manca piano per tutela”

Rispetto all’emergenza dell’erosione costiera nel Lazio “il piano coste, annunciato lo scorso anno, non risulta ancora in fase di elaborazione”. Lo dichiara in una nota la consigliera M5s della Regione Lazio, Valentina Corrado, a margine della seduta di oggi della commissione in cui “esattamente un anno fa, come oggi, eravamo in commissione XII – spiega Corrado – a discutere degli strumenti di cui la regione dovrebbe dotarsi per il governo del territorio costiero, al fine di individuare le aree a rischio di erosione, allagamenti e frana, quelle già compromesse nonché gli interventi strutturali da eseguire nel medio e lungo periodo”.

Per Corrado “non c’è traccia nemmeno dei protocolli di intesa, tra regione, amministrazioni locali e ministero, per la gestione sostenibile e la valorizzazione del litorale che l’assessore Alessandri aveva annunciato un anno fa, sul modello di quello già esistente per il tratto di litorale compreso tra il comune di Latina e Sabaudia”.

La consigliera del M5s prosegue affermando che “è sconfortante vedere come la giunta Zingaretti sia ancora in alto mare su un’emergenza di tale portata dopo sette anni di governo” e conclude: “Il litorale laziale paga l’assenza di programmazione di interventi strutturali a difesa della costa nonché i danni delle fallimentari scelte fatte negli ultimi vent’anni che lo hanno spostato il problema o addirittura lo hanno peggiorato. Non c’è più tempo da perdere”