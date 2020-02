Roma, il bus con le porte “sbagliate” che si chiudono male

È una situazione grottesca quella a cui hanno assistito gli utenti del 702, la linea gestita da Roma Tpl che collega Laurentina con Torre S.Anastasia. Un buco tra le due porte del bus non perché fossero aperte, o non per un incidente del mezzo, ma perché mancava un pezzo che permettesse la tua chiusura totale.

È quanto racconta su Twitter l’utente RicCiv, annotando linea, vettura e anche gestore: non Atac ma Roma Tpl, il consorzio privato che gestisce tante linee periferiche della Capitale. L’immagine è stata ripresa e commentata dai tanti blogger ed esperti che monitorano quotidianamente la mobilità cittadina, concordi sul fatto che – nel caso specifico – manchi la gomma che dovrebbe coprire l’area.

Una situazione grottesca ma anche pericolosa, visto che un bambino potrebbe infilare il braccio nello spazio vuoto, con il veicolo in corsa, mettendo a repentaglio la propria incolumità. Caustico il commento di Mercurio Viaggiatore, da anni in lotta con il modo con cui l’amministrazione guidata da Virginia Raggi starebbe governando il trasporto romano e la città in generale.

“Inutile chiedere agli scienziati del nulla a 5stelle, quando prevedono di far uscire il bando linee bus ‘periferiche’ – commenta caustico il blogger – Intanto i bus Roma TPL con logo ATAC girano sempre meno e in queste condizioni per Roma, con un contratto scaduto a Maggio 2018 e prorogato sine die”.