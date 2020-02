Tamponano auto e rapinano 30mila euro, due in fuga a Roma

amponamento con rapina da 30 mila euro due giorni fa in via Prato Fiorito, in zona Tor Bella Monaca, nella Capitale. Vittime due dipendenti di una ditta che ritira incassi dalle sale giochi che a bordo della loro autovettura, alle 15.30, sono stati tamponati da un’auto con a bordo due persone. Le stesse, dopo essere scese armate di pistola, hanno rapinato 30 mila euro di incasso scappando poi su uno scooter.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri stazione di Tor Bella Monaca e i colleghi del Radiomobile di Frascati.

Le due vittime non sono rimaste ferite. L’auto utilizzata dai rapinatori e’ stata trovata sul posto ed e’ risultata rubata. Indagini in corso.