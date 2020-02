Via libera a nuova fermata su ferrovia Roma-Lido

Dall’aula Giulio Cesare arriva un voto unanime per realizzare la nuova fermata Giardino di Roma sulla ferrovia urbana Roma-Lido. Con 32 voti favorevoli i consiglieri di tutti gli schieramenti hanno approvato la delibera per vincolare 3,6 milioni di oneri urbanistici alla costruzione della nuova fermata e chiedere alla giunta di inserire l’opera nell’accordo con la Regione Lazio per l’ammodernamento della ferrovia che collega il centro città ad Ostia.

Il provvedimento è stato illustrato in Assemblea capitolina dalla presidente della commissione Urbanistica, la consigliera M5s Donatella Iorio: “Finalmente oggi arriva in aula questa delibera voluta da consiglieri di tutte le forze politiche in campo, frutto di un lavoro portato avanti insieme nelle commissioni Urbanistica, Bilancio e Mobilità. Con questa delibera – ha spiegato Iorio – chiediamo alla giunta di vincolare alla realizzazione della stazione Giardino di Roma sulla ferrovia Roma-Lido alcuni oneri derivanti da alcuni permessi a costruire rilasciati in parte in base al piano Casa (2,4 milioni circa ndr) e ad altri derivanti da un accordo di programma sul comprensorio di giardino di Roma (1,2 milioni circa ndr)”.

“È stato un lungo lavoro – ha continuato Iorio – per capire se fosse possibile amministrativamente inserire questo vincolo e se il territorio la ritenesse un’opera prioritaria. Entrambe le cose sono state verificate ed oggi, finalmente, questa delibera arriva in Aula”. “L’opera – ha concluso Iorio – è già stata inserita nel Dup, con questo atto chiediamo alla Giunta di fare i passaggi successivi per la realizzazione, partendo proprio dal progetto della nuova stazione”.

A breve dovrebbe essere sottoscritto un accordo tra Regione e Roma Capitale per l’ammodernamento di tutta la Roma Lido, “Per questo – ha detto la consigliera – chiediamo alla Giunta anche di verificare la possibilità di coo-finanziamento da parte della Regione dell’opera”.

Molto soddisfatto il capogruppo del Pd Giulio Pelonzi che nel suo intervento in Aula ha dichiarato: “Il luogo dove andrebbe fatta la stazione è particolare perché è tra la Colombo e l’Ostiense ed è una sorta di enclave geografico, è un quartiere popoloso ma isolato che ha davvero bisogno di quella fermata”.