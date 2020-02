La Metro A chiude per lavori di manutenzione anche nell’estate 2020?

Un indizio è poco per rappresentare una prova, ma aiuta a capire alcune possibili dinamiche. Ieri, sollecitato da un utente su Twitter che chiedeva le ragioni del perché la Metro A funzionasse a singhiozzo anche a fronte di lavori che hanno chiuso a lungo la metro bell’estate del 2019, Enrico Stefàno non si è sottratto al confronto e ha annunciato che, in realtà, i lavori sono tutt’altro che finiti.

“Sono necessari altri investimenti per una linea di 40 anni. Non a caso abbiamo ottenuto dal MIT, che ringrazio, oltre 400 mln per le Metropolitane della città, tra questi è previsto rinnovo di tutto l’armamento (binari) della linea. Lavori che saranno effettuati prossima estate” scrive Enrico Stefàno.

Parole abbastanza chiare che, forse, rendono quell’indizio molto più credibile di quanto si possa pensare.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco – come promemoria – quello che è stato il piano di chiusure estive del 2019: