Roma: fine settimana di proteste e cortei

Fine settimana di sit in e proteste nella Capitale. Per sabato 15 sono infatti previsti due manifestazioni. La prima, organizzata dal Movimento 5 stelle, “#maipiu’vitalizi”, si svolgera’ in piazza Santi Apostoli dalle 14 alle 18 ed e’ stimata la presenza di circa 2.500 persone. La seconda sara’ una manifestazione con corteo promossa dalla Rete Kurdistan e dal centro culturale Ararat per “chiedere la liberazione di Ochalan, per la difesa di Rojava e la pace in Medio Oriente”.

Il serpentone di manifestanti partira’ da piazza della Repubblica per raggiungere largo Corrado Ricci. Previste circa 3.000 persone. Domenica, alle 16 alle 19, a piazza Santi Apostoli manifestazione del movimento delle “Sardine”, per “protestare contro ogni forma di odio e di discriminazione”. All’iniziativa e’ prevista la partecipazione di circa mille persone. Il leader della Lega, Matteo Salvini, incontrera’ i romani per un confronto con categorie professionali e produttive.

L’appuntamento e’ per domenica 16 febbraio alle ore 16:30 al palazzo dei Congressi, viale della Pittura 50. Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni, sia sabato che domenica, sono state predisposte chiusure e deviazioni al trasporto pubblico locale. Tra le possibili linee per cui sono previste modifiche: H, 30, 40, 44, 46, 60, 62, 63, 64, 70, 170, 5, 14, 16, 38, 50, 51, 66, 71, 75, 80, 82, 83, 85, 87, 90, 92, 105, 117, 118, 119, 160, 223, 310, 360, 492, 590, 628.