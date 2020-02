Roma: in ex area degradata nasce playground a Valcannuta

Inaugurato questa mattina alla presenza della sindaca Virginia Raggi un playground in zona Valcannuta: prevede un’area giochi riservata ai piu’ piccoli, un campetto polivalente per pallavolo, basket e calcetto e un percorso fitness

. Il progetto e’ stato realizzato attraverso una convenzione sottoscritta tra Coni e Comune di Roma per riqualificare un’area, per anni affidata in concessione a un privato ma lasciata in stato di abbandono.

Rivolgendosi agli studenti delle scuole della zona la Raggi ha spiegato: “Questo parco e’ vostro, per molti anni e’ rimasto in uno stato di abbandono e di degrado, il Comune aveva ceduto questa area a un privato per farne delle opere ma nulla era stato realizzato. Quindi la abbiamo ripresa e realizzato questo playground. Se tutti trattiamo bene gli spazi in cui viviamo, e le persone intorno a noi, questa citta’ tornera’ a essere splendente come merita”.