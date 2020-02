Tangenziale est, demolizione quasi conclusa

“Va avanti la demolizione del tratto sopraelevato della Tangenziale est. Dopo l’abbattimento delle rampe in via Masaniello manca davvero poco alla conclusione delle operazioni”. Così il sindaco di Roma Virginia Raggi in un post su Facebook.

“Nelle prossime settimane rimuoveremo anche la parte davanti alla stazione Tiburtina dove, circa sei mesi fa, con un colpo di piccone simbolico abbiamo avviato il cantiere. Erano 20 anni che i cittadini aspettavano questo momento: ora finalmente l’abbattimento della tangenziale e la riqualificazione di quell’area sono realtà. I residenti già possono vedere come è cambiata la visuale davanti ai loro occhi e nei prossimi mesi sarà completata anche la riqualificazione di parte del piazzale Ovest per rendere il quartiere più sicuro e vivibile”, ha concluso la prima cittadina di Roma.